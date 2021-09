„Unterwegs gegen Krebs“: Spendenaktionen laufen weiter

Zum Schloss ob Ellwangen hatte der Verein „ Unterwegs gegen Krebs“ seine Mitglieder zur Versammlung eingeladen. Der Vorsitzende Simon Haug begrüßte die Gäste vor Ort und virtuell im Internet. Auf der Tagesordnung standen die Berichte zu den vergangenen Corona-Jahren, ein Ausblick auf neue Aktivitäten und die Wahlen der Vorstände.

„Unterwegs gegen Krebs“ ist an vielen Spendenaktionen beteiligt. Zum Beispiel am Triathlon rund um Baden-Württemberg, am Transalpin-Run von Oberstdorf nach Südtirol und durch die Teilnahme am Extremtriathlon Swissman. Da Corona alles gehörig durcheinandergewirbelt hat, sind neue Konzepte entstanden. So wurde zum Beispiel der Swissman 2021 virtuell ausgetragen. Die Teilnehmer konnten ihren Aktionsort selbst wählen und bekamen strenge Vorgaben.

Vorsitzender Haug und Extremsportler Andy Wolpert organisierten in Ellwangen einen Triathlon, bei dem 5500 Höhenmeter zu bezwingen waren. Wolpert hat es am 10. Juli in zwölf Stunden geschafft. Die damit verbundene Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizes Aalen läuft noch bis zum Jahresende.

Über die Benefizaktion Segeltaxi und „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ informierte Lothar Schiele. Er ist Schriftführer von „Unterwegs gegen Krebs“ und gleichzeitig Initiator des Segeltaxis. Das Segel-Ereignis am Bucher Stausee musste 2021 ausfallen, die von Segeltaxi gesponserte Familienreise in Kroatien zweimal verschoben werden. Sie findet nun in den Pfingstferien 2022 statt. Kurzfristig konnte eine kleine Variante der Reise auf dem Bodensee organisiert werden, die spontan von langjährigen Sponsoren unterstützt wurde.

Kassiererin Silke Stanienda berichtete über erfreuliche Bewegungen auf dem Spendenkonto und auf dem Vereinskonto. Die Mitgliederzahl ist gleich geblieben. Einstimmig wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Simon Haug, Christian Leonhardt und Wolfgang Stückle als Vorstände, Kassiererin Silke Stanienda, Kassenprüferin Sonja Lachnit und Schriftführer Lothar Schiele sind somit weitere zwei Jahre im Amt.

Auch in Zukunft will „Unterwegs gegen Krebs“ vieles bewegen. Mehrere „spektakuläre“ Einzelaktionen stehen auf dem Plan. Sobald die Veranstaltungsregeln einfacher sind, wird das Segeltaxi wieder Fahrt aufnehmen.