Unterstützung für die Ellwanger Vesperkirche

Die Kirchengemeinde Sankt Vitus hat der ökumenischen Vesperkirche „to-go“ am vergangenen Freitag einen Scheck in Höhe von 200 Euro übergeben. Die Vorsitzende, Christine Eberle, dankte allen Mitgliedern des Teams für ihr nicht nachlassendes Engagement in diesem wichtigen Bereich und die damit verbundene Arbeit. Die Vertreter der Vesperkirche freuten sich sehr über diese Zuwendung. Der Betrag ist am Fest Maria Himmelfahrt zusammengekommen. Nach dem Gottesdienst vor der Marienkirche, der vom Liederkranz Ellwangen mitgestaltet wurde, hat die Kirchengemeinde zu Grillwurst und Getränken „to-go“ auf Spendenbasis eingeladen.