„Unterm Krummstab war gut leben …“

Im Schlossmuseum Ellwangen wurde die Abteilung „Kirchenschatz“ um ein für die Geschichte der Fürstpropstei herausragendes Ausstellungsstück bereichert. Es handelt sich um einen originalen Krummstab, umgangssprachlich auch als „Bischofsstab“ bezeichnet, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Der Krummstab ist als ältestes kirchliches Würdezeichen seit dem 4. Jahrhundert von Bischöfen und anderen hohen Prälaten verwendet worden.

Bereits die Äbte des Benediktinerklosters Ellwangen führten einen Krummstab als Sinnbild zur Leitung der Ellwanger Kirche. Bei der Umwandlung des Klosters in eine Fürstpropstei (1460) behielten die Pröpste die Insignien aus der Klosterzeit bei. Auf zahlreichen Porträts sind die Fürstpröpste mit ihren Kennzeichen abgebildet. Neben der Mitra (Bischofsmütze) hatte der Krummstab eine hohe Bedeutung mit einer reichen Symbolik und galt neben seinem religiösen Gebrauch als Rechtssymbol für ranghohe Kirchenämter. Der Krummstab erinnert an den einfachen Stab des Tierhirten und erfuhr mit zunehmendem Gebrauch eine künstlerische Gestaltung. Die Stäbe enden in einer oft reich verzierten Krümme aus kostbaren Materialien. So zeigt der neu erworbene Stab im Schlossmuseum als Ornamente Pflanzen- und Rankenmotive. Auch in Ellwangen war das gängige Zitat „unterm Krummstab ist gut leben“ bekannt, welches sich auf die geistliche Herrschaft bezog.