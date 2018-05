Ein 29-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen auf der Neunheimer Steige in Richtung Industriegebiet gefahren. Dabei kam er gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Busch. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, musste er die Polizisten mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.