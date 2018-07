Unmenschlich: Die Kindheit endet im KZ

Nach ein paar Tagen waren die Säuglinge tot – verhungert oder an Krätze gestorben. Ihre Mütter konnten sie nicht retten: Sie mussten arbeiten. Die Zwangsarbeiterinnen aus Russland, Polen und der Ukraine galten den Nationalsozialisten als Menschen nichts, nur als Arbeitskräfte. Ihre Kinder hat man ihnen weggenommen, ins Heim nach Gantenwald bei Bühlerzell gebracht. Die Geschichte dieser Kinder möchten Helena Thorwart, Nicole Eiberger, Theresa Hald und die anderen Ellwanger Schülerinnen und Schüler zum Nationalen Gedenktag erzählen.

Dieses Jahr bereiten die Werkrealschulen den Gedenktag vor. Sie haben die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt, sagt der Rektor der Buchenbergschule, Anton Bosanis: Die Säuglinge, die in Gantenwald starben. Oder Mendel Gutt, der als jüngster KZ-Häftling beim Hessentaler Todesmarsch mitmarschieren musste. „Er musste arbeiten wie ein Erwachsener. Seine Jugend war mit zehn Jahren zu Ende.“ Lea Fuchs und David Pitan sind fassungslos, was ihr Altersgenosse durchmachen musste.

Die Schüler sollen begreifen, dass diese Geschichte nicht weit weg ist, sagt Berthold Kroker, der an der Buchenbergschule unterrichtet. An den Hessentaler Todesmarch erinnert der Steinbruch in Neunheim, nach Gantenwald sind es keine 30 Kilometer. „Es ist so krass, dass Menschen so grausam miteinander umgehen“, das hat auch Anastasia Baskakov und ihre Gruppe geschockt. Sie arbeiten die Geschichte von zwei Ellwanger Zigeunerkindern auf, mit denen im Heim in Mulfingen experimentiert wurde.

Mit Michael Levi, dem letzen jüdischen Schüler am Peutinger-Gymnasium, befasst sich eine weitere Gruppe, Olga Dering, Lefkothea Karamanola und Sabrina Smolarek arbeiten die historischen Daten und Fakten des Nationalsozialismus auf. Wie sie haben die andren Gruppen einen Tag lang auch mit Hilfe von Peter Maile vom Friedensforum ihre Themen recherchiert, jetzt fassen sie ihre Erkenntnisse auf Stellwänden zusammen.

Auch Pavel Hoffmann wird Thema einer Stellwand sein. Er kam als Säugling ins KZ Theresienstadt und hat dort als kleines Kind das Ende des Nationalsozialismus erlebt. Vergangene Woche hat er bei der Auftaktveranstaltung für den Nationalen Gedenktag in der Mittelhofschule seine Geschichte erzählt. Auf ihn und sein Schicksal ist Heribert Mangold gestoßen, als er über Theresienstadt recherchiert hat. Der Lehrer an der Buchenbergschule betreut zusammen mit den Kollegen von der Mittelhofschule den Nationalen Gedenktag, an dem sich auch die Schule in Röhlingen, die Schöner Graben Schule, Sankt Gertrudis, das Peutinger-Gymnasium und die Eugen-Bolz-Realschule beteiligen.

Am Donnerstag, 27. Januar, beginnt um 11 Uhr die Veranstaltung zum Nationalen Gedenktag im Speratushaus in Ellwangen, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre Themen vorstellen werden. Die Stellwände mit den „Schicksalen verfolgter Kinder und Jugendlicher in der Zeit des Nationalsozialismus“ sind während der Gedenkfeier im Speratushaus und danach bis 18. Februar im Rathaus zu sehen.