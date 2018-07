Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Autofahrer am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr verursacht hat. Er beschädigte beim Ausparken einen in der Straße An der Mauer geparkten VW Golf. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Audi handeln.

Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300, entgegen.