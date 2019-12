Unfallflucht nach fehlerhaftem Ausparken

Am Montag gegen 19 Uhr ist in der Jägerstraße ein Kia beim Rückwärtsfahren durch einen Mercedes beschädigt worden. Der Kia war Höhe einer Gaststätte an den dort schräg angelegten Parkfeldern abgestellt. Der Unfallverursacher blieb mit seinem linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite am Stoßfängereck des Kia hängen, wodurch am Kia ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Unfallflucht beobachten, das amtliche Kennzeichen notieren und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise zu dem Fahrzeugführer dauern noch an. Der Fahrer des Mercedes’ muss damit rechnen, dass er seinen Führerschein abgeben muss.