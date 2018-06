Unfallflucht auf dem Justizparkplatz

Von Aalener Nachrichten

Gewitter mit Starkregen haben am Montagabend in Aalen und Umgebung Polizei, Feuerwehr und Privatleute auf Trab gehalten. Besonders betroffen waren die Kernstadt und Wasseralfingen. Hier liefen vor allem Kanäle über, Keller und Unterführungen voll. An 40 Stellen im Aalener Stadtgebiet waren die Helfer im Einsatz. Im Ostalbkreis war vor allem Lorch stark betroffen.

Um 18.28 Uhr ging in Aalen der erste Alarm für die Feuerwehr ein, es rückte die Abteilung Wasseralfingen aus.