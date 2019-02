Am Freitagabend ist in der Benedikt-Wagner-Straße ein 24-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Stadtbus aufgefahren. Der Bus stand um 18.40 Uhr an der Bushaltestelle. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

