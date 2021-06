Unfall mit Quad: Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Am Samstag gegen 22 Uhr ist ein 37-jähriger Quadfahrer auf der Neunheimer Straße in Ellwangen in Richtung Neunheim unterwegs gewesen. Wegen unangepasster Geschwindigkeit kam er mit dem Quad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten Anhänger, welcher dadurch gegen einen Pkw geschoben wurde.

Durch den starken Aufprall kippte das Quad auf die Seite, die 23-jährige Sozia wurde hierbei vom Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Quadlenker selbst wurde ebenfalls schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro.