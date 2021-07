Unfall beim Überholen: 60 000 Euro Schaden

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Zöbingen und Röhlingen hat sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein Unfall mit hohem Schaden ereignet. Ein 41-Jähriger in einem Seat scherte zum Überholen aus. Dabei übersah er laut Polizei, dass ein von hinten kommender 40-jähriger Mercedesfahrer sich bereits im Überholvorgang befand. Die Fahrzeuge prallten aufeinander, kamen von der Straße ab und in einen angrenzenden Acker zum Stehen.

Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60 000 Euro. Im Einsatz waren auch die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen mit acht Einsatzkräften sowie Vertreter des Landratsamts wegen ausgelaufenen Öls.