Unfall bei Haisterhofen: Autofahrerin wird leicht verletzt

Am Freitag um 13.45 Uhr hat sich auf der Landesstraße 1029, bei Haisterhofen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 35-Jährige fuhr von Röhlingen in Richtung Aalen. An der Einmündung nach Haiserhofen hat ihr ein 66-jährigen Ford-Fahrer, der nach links in Richtung Röhlingen abbiegen wollte, die Vorfahrt genommen.

Beim Zusammenstoß wurde die 35-Jährige in ihrem Citroen leicht verletzt. An Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro