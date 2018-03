Unfall auf schneeglatter Straße geht glimpflich aus

Ein Unfall auf der L1060/Rattstadter Straße ist am Sonntagvormittag glimpflich ausgegangen. Ein Autofahrer war hier mit seinem Wagen auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kippte in der Folge aufs Dach und blieb in einem Graben liegen. Die beiden Insassen waren zwar nicht eingeklemmt, konnten sich aus dem Fahrzeug aber nicht selbst befreien. Die Feuerwehr Ellwangen rückte mit 16 Mann an und hatte die Lage schnell im Griff. Die beiden Personen konnten von der Wehr unverletzt über den Kofferraum geborgen werden. Foto: Feuerwehr Ellwangen