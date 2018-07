Am Donnerstagnachmittag sind ein 59-jähriger Lastwagenfahrer sowie ein 42-jähriger Autofahrer gegen 13.45 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Würzburg nebeneinander in den Einfahrtsbereich der Raststätte Ellwanger Berge gefahren. Als der Lastwagenfahrer kurz vor den Zapfsäulen nach rechts fahren wollte, kollidierte er mit dem Auto und verursachte einen Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.