Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr einen Sattelzug auf der A7 touchiert. Der Unfall passierte zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen. Die Unfallverursacherin war in Richtung Ulm unterwegs, als sie beim Fahrstreifenwechsel mit dem Sattelzug zusammenstieß und ins Schleudern geriet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6500 Euro.