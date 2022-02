Unfall: 5000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Unfall an der Kreuzung Siemensstraße und Haller Straße entstanden. Am Freitag um kurz vor 6 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin auf der Siemensstraße und wollte von dort nach links in die Haller Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Haller Straße in Richtung Aalen und wollte nach links in die Siemensstraße einfahren. Beim Abbiegen erkannte die 50-Jährige den anderen Wagen zu spät und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand.