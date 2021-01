Unfälle wegen Schneeglätte

Wegen Schneeglätte haben sich am Montag und Dienstag zwei Unfälle ereignet.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Straße Im Wannenfeld kurz vor der Einmündung zur B 290 auf der abschüssigen Fahrbahn im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgerutscht. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montag gegen 17 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer auf der glatten Fahrbahn der K 3223 in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einige am Fahrbahnrand gepflanzte Bäume beschädigte. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.