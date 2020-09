„Unerhört Beethoven“ im Atelier Kurz

2020 ist das Beethoven-Jahr, der Komponist feiert seinen 250. Geburtstag – und Michael Sens feiert mit. Der Kabarettist verehrt einen der größten Komponisten unserer Zeit mit seinem Programm „Unerhört Beethoven“. Am Freitag, 25. September, tritt er um 19 und um 20.30 Uhr im Atelier Rudolf Kurz, Spitalhof 1, auf. Veranstalter ist der Kulturverein Stiftsbund.

Sens erweckt mit Humor, an Klavier, Violine und Gitarre, mit Gesang und in Worten den großen Meister wieder zum Leben. Er gibt ihm die Möglichkeit, wieder zu denken, zu sprechen, zu lachen und – was für den Komponist am Wichtigsten ist – gut zu hören.

Wegen der Corona-Regelungen und die im Atelier Kurz auf maximal 40 Personen begrenzten Zuschauerplätze gibt der Künstler Vorstellungen um 19 Uhr und nochmals um 20.30 Uhr. Das Programm wird deshalb auf circa eine Stunde reduziert und ohne Pause gespielt. Einlass zur ersten Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr.