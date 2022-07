Uneinsichtige Gäste greifen Polizeibeamte an und werden gebissen

Gegen 0.45 Uhr ist die Polizei am Freitag in eine Gaststätte in der Schmiedstraße gerufen worden, nachdem sich im Lokal drei Gäste aufhielten, die das Lokal nicht verlassen wollten. Da beim Eintreffen der Polizei bereits eine sehr aufgeheizte Stimmung herrschte, wurde ein weiterer Streifenwagen mit Diensthunden angefordert, um den Platzverweis durchsetzen zu können.

Während der polizeilichen Maßnahme ging ein 36-Jähriger so nah auf einen Diensthund zu, dass dieser zubiss. Der 36-Jährige schlug daraufhin mit den Fäusten auf das Tier ein und musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Dagegen wehrte er sich vehement.

Nachdem sein 46-jähriger Begleiter in das Geschehen eingriff und an einen Beamten zog und zerrte, musste letztlich Pfefferspray eingesetzt werden. Beide Männer wurden anschließend von den Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt, die hinzugerufen worden waren. Im Krankenhaus wurden von den beiden Männern Blutproben entnommen.