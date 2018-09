Ein Taxi-Fahrer traute vermutlich seinen Augen nicht, bezüglich dessen, was ihm am frühen Donnerstagmorgen widerfuhr. Der Mann wartete gegen 2.30 Uhr vor einer Gaststätte am Hafenmarkt und hielt sich dabei außerhalb an seinem Taxi auf. Den Schlüssel ließ er stecken.

Plötzlich verließ ein etwa 25 Jahre alter Mann die Gaststätte, lief direkt zum Taxi, setzte sich frech hinters Steuer und fuhr davon. Der Taxifahrer begab sich auf die Suche und fand kurze Zeit später sein Fahrzeug wenige Straßenzüge weiter Am Spitalbach unbeschädigt wieder auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171 / 3580 um Hinweise auf den Mann, der eventuell Am Spitalbach auffiel. Dieser war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und dunkelblonde Haare.