Ein Unbekannter hat an einem geparkten Anhänger, der am rechten Fahrbahnrand in der Eduard-Wengert-Straße abgestellt gewesen ist, den rechten Reifen zerstochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 30. Dezember und 8. Januar. Am Auto desselben Geschädigten wurden bereits in zurückliegender Zeit zweimal Reifen zerstochen.