Unbekannter beschädigt Fahrzeug und verschwindet

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrer am Dienstag zwischen 12.40 Uhr 17.15 Uhr verursachte, als er einen Opel beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Straße Am Stelzenbach abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300.