Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Konrad-Adenauer-Straße ist am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr ein geparkter Opel beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer streifte vermutlich den Wagen beim Vorbeifahren und flüchtete anschließend. Er hinterließ an Stoßstange und Kotflügel einen Schaden, der auf 800 Euro beziffert wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300 entgegen. (ij)