Unbekannter begrapscht 94-Jährige an der Haustür

Eine 94 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag von einem Mann begraptscht worden. Das berichtet die Polizei. Demnach soll die Seniorin gegen 15.45 Uhr in der Wolfgangstraße von einem zwischen 50 und 60 Jahre alten Mann angesprochen worden sein.

Der Mann habe die Frau in ein Gespräch verwickelt, ging danach zunächst davon. Doch als die Frau an ihrer Wohnung ankam, sei der Unbekannte plötzlich wieder aufgetaucht, habe ihr noch die Tür aufgehalten. Doch dann soll er der 94-Jährigen an ihr Gesäß gefasst haben.

Die Frau sei daraufhin laut geworden, der unbekannte Mann in Richtung Innenstadt davongegangen. Es soll sich um einen Deutschen gehandelt haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Unbekannte sei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, habe graue Haare und ein gepflegtes Äußeres.

Er trug eine blaue Sportjacke der Marke „Jako“. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 / 930 0 entgegen.