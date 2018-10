Unbekannter bedroht Jugendliche: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Samstagabend zwischen 21 und 22 Uhr zwei 16 und 17-jährige dunkelhäutige Jugendliche angepöbelt, die am Brunnen beim Fuchseck in der Marienstraße saßen. Er trat beiden auf einen Fuß und beleidigte sie mit den Worten "Fickt euch". Als der 17-Jährige ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, schlug der Unbekannte ihn mit der Faust auf das linke Ohr. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Jenningen Heim sowie Sebastiansgraben, wobei der Mann sie noch verfolgte und bedrohte. Beschreibung des Tatverdächtigen: Deutscher, etwa 18 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, rasierte blonde Haare, Leberfleck links unter der Lippe. Er war bekleidet mit einem olivefarbenen Kapuzenpullover, einer camouflagefarbenen Hose und einer schwarzen Basecap. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300 entgegen.