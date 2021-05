Am Sonntag gegen 1.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Garagentor in der Kernerstraße in Ellwangen angezündet. Ein von der Arbeit heimkommender Mann hat das Feuer bemerkt und unverzüglich gelöscht.

Da es laut Polizei zu einer weiteren Rauchentwicklung aus dem Innern der Garage kam, wurde die Ellwanger Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.