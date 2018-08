Unbekannte schänden Gräber in Elchingen

Unbekannte haben auf dem Friedhof am Kirchplatz in Elchingen gewütet.

Auf dem Friedhof wurden am Montagabend an mehreren Gräbern Grabschmuck umgeworfen, teilweise entfernt und achtlos weggeworfen, ein am Grabstein angebrachter Stein weggebrochen, ein Grablicht angezündet und ein Weihwasserpinsel darin ins Wachs geklebt. Der rein materielle Schaden ist wohl gering. Nach Einschätzung von Friedhofsbesuchern müssen die Taten zwischen 19.15 Uhr und 20.20 Uhr begangen worden sein.