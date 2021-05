Unbekannte entsorgen Stoßstangen im Wald

In dem Waldstück „Strut, das an der L1060 zwischen Zöbingen und Röhlingen liegt, haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 22. April und Samstag, 1. Mai drei gebrauchte Stoßstangen illegal entsorgt. Die Stoßstangen sind für einen Ford Fiesta 4 passend. Die Ablagestelle ist von dem dortigen Radweg einsehbar. Die Stelle liegt in Fahrtrichtung Röhlingen auf der linken Seite der Straße. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.