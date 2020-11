Unbekannte Täter sind am Freitagabend zwischen 19 und 19.22 Uhr in ein Vereinsheim in der Rattstadter Straße in Neunheim eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertsachen, wurden aber offensichtlich durch die zurückkehrende Aufsicht gestört. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut und mit unbekanntem Ziel. Angaben zum Sachschaden sind laut Polizei derzeit noch nicht möglich. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07961 / 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.