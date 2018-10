Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Gebäude in der Max-Eyth-Straße eingebrochen, das derzeit umgebaut wird.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Einbruch nichts entwendet.

Bei einem weiteren Einbruch, der sich wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete, hebelten die Täter eine Türe auf, drangen jedoch nicht weiter in die Räumlichkeiten vor. Auch bei diesem Einbruch wurde nichts entwendet.