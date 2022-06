Umjubelte Jubiläumskonzerte der jungen Kehlen in Pfahlheim

40 Jahre Kinderchor und 30 Jahre Jugendchor sind der Anlass für ein musikalisches Partywochenende gewesen, das der Liederkranz Pfahlheim organisiert hat.

Zu einer Party gehören viele Gäste, und so waren der Jugendchor des MGV Eintracht Eigenzell, die Young Voices der Sängerlust Lippach, der evangelische Jugendchor aus Ellwangen sowie die Bands „Fireboys featuring M+S“ und „Half past Six“ der Musikschule Abtsgmünd eingeladen, um das Programm der Chorjugend mitzugestalten.

Bei allen Jugendlichen wurde der Spaß deutlich, in der bunt dekorierten, voll besetzten Kastellhalle ihr Repertoire gekonnt vorzutragen. Im Rhythmus klatschend, betrat das Geburtstagskind in Gestalt der 21 Stimmen des Jugendchors Pfahlhei, mit dem Lied „We will rock you“ die Bühne. Carla Lauster kündigte die weiteren Liedtitel „We are the world“ und „Auf uns“ von Andreas Bourani an, die unter der Leitung und am E-Piano begleitend von Ann-Katrin Kuhn vorgetragen wurden. Auch die Gastchöre wurden zur Begrüßung auf die Bühne gebeten. Es war imponierend, wie kraftvoll und mitreißend die 70 jungen Kehlen die verbindende Kraft des Gesangs demonstrierten.

Dem Gastgeber folgten die Jugendlichen aus Eigenzell. Unter der Leitung von Mareike Vaas wurden „Ich geh in Flammen auf“ von Rosenstolz, „Only time“ von Enya, „Niemals dran gezweifelt“ von Udo Lindenberg und „Video killed the radio star“ gekonnt präsentiert.

Die Young Voices aus Lippach gratulierten mit „No Roots“, „Solange du dich bewegst“, „Oh Hello!“ und „Siyahamba“ unter der Leitung von Hannah Weber.

Mit gelungener Choreographie und gekonnten Bewegungen überbrachte der evangelische Jugendchor Chorstücke aus seinem Musical als musikalisches Geburtstagsgeschenk. „City of Stars“ von Justin Hurwitz, „Ruiniert“, „Wo noch niemand war“ und „A Million Dreams“ lauteten die Titel, die von den Jugendlichen unter der Leitung von Reinhard Krämer gesungen wurden und für viel anerkennenden Applaus sorgten.

Für das große Finale der Chorvorträge sorgte abschließend der Jugendchor Pfahlheim mit „Happy Ending“ von Mika. Zu Nenas „99 Luftballons“ ließen die 21 Sängerinnen und Sänger zu den letzten Tönen Luftballons zur Hallendecke fliegen.

Zum fulminanten Partyabschluss heizten die Musikschulbands aus Abtsgmünd mit ihrem Leiter Christian Steiner den Fans ein. Den ersten Auftritt ihrer Karriere bestritt die Band „Fireboys featuring M+S“ mit „Eye of the tiger“, „Paranoid“, „Old town road“ und „21 Guns“. Mehr Erfahrung und Routine hatte „Half past six“ mit „Clocks“, „Fingertips“, „Back to black“, „Black“ und „Hit the road Jack“.

Der Tag darauf gehörte ganz dem Kinderchor. Die Kastellhalle Pfahlheim war bis auf den letzten Platz mit begeisterten Eltern, Großeltern und erwartungsvollen Gästen besetzt. Lautstark eröffneten die 40 Kinder des Pfahlheimer Chors mit „Alle Kinder haben Träume“ das Programm und leiteten mit „Applaus, Applaus“ der Sportfreunde Stiller zu den Ehrungen der Jugendlichen Niklas Hildner, Jule Lauster, Karla Lauster, Karla Tuscher und Iris Wohlfrom über. Sie singen bereits seit zehn Jahren im Kinder-und Jugendchor Pfahlheim. Folgerichtig wurden sie von Michaela Ruf, der Vorsitzenden der Chorjugend des Eugen-Jaekle-Chorverbands, ausgezeichnet.

Die Goldkehlchen des MGV Eintracht Eigenzell unter der Leitung von Renate Gruber setzten mit „Am Fenster heute Morgen“, „Singen ist ’ne coole Sache“, „Wer hat an der Uhr gedreht“ das Programm fort und ermunterten die Zuhörer bei „Die Affen rasen durch den Wald“ beim Refrain kräftig mitzusingen, was vom Publikum gerne angenommen wurde.

Ein tierisches Programm brachte der Kinderchor aus Unterschneidheim unter der Leitung von Yvonne und Hubert Haf mit. „Alles Banane“ war der absolute Lieblingshit, was am begeisterten Vortrag festzustellen war.

Ihren ersten Auftritt hatten die Kinder des Liederkranzes Eintracht Hüttlingen, wie ihr Leiter Christian Steiner den Gästen erklärte. Auch sie widmeten sich der Tierwelt und brachten „Unter dem Meer“, „Probiers mal mit Gemütlichkeit“, „Die Schule der magischen Tiere“ und Mickey Mouse zu Gehör.

Mit dem Lied „Auf das, was da noch kommt“ von Max Giesinger und Lotte zeigte der Kinderchor Pfahlheim den Gästen klar, dass sie noch einiges auch in ihrer musikalischen Zukunft vor sich haben. Sie beschlossen das Programm mit ihrem absoluten Lieblingslied, komponiert von ihrer Chorleiterin Ann-Katrin Kuhn in einer Fremdsprache, die hier im Schwabenländle natürlich alle verstehen. „Mir sagat: Bulldog, Briegel, Brezga..“