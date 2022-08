Ukrainische Geflüchtete feiern in der LEA Unabhängigkeitstag

Es war eine feierliche, aber auch von Trauer und Tränen bestimmte Gedenkveranstaltung, die ukrainische Geflüchtete in der LEA Ellwangen anlässlich des Unabhängigkeitstages organisiert hatten. Die ukrainische Journalistin Vera Marushchak, die seit zehn Tagen in der LEA untergebracht ist, hatte die LEA-Leitung zuvor um die Genehmigung zu dieser Feierlichkeit gebeten.

In einer kurzen Ansprache betonte sie, dass sie es nie für möglich gehalten hätte, den großen Nationalfeiertag nicht in ihrer Heimat, sondern als Geflüchtete in einem fremden Land feiern zu müssen. Es sei für alle sehr hart, die Heimat verlassen und ganz überwiegend die Männer zurücklassen zu müssen. Marushchak stammt aus der ostukrainischen Stadt Kurachowe.

Der Leiter der LEA Ellwangen, Berthold Weiß, wies auf die große Unterstützung und Solidarität sowohl der politischen Akteurinnen und Akteure als auch der Bürgerinnen und Bürger in der Region hin. Durch die aktive Mitwirkung aller sei es bislang hervorragend gelungen, die ukrainischen Geflüchteten gut zu versorgen.