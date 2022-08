Ukrainerinnen lernen im Sprach-Spiel-Treff des Freundeskreises Asyl deutsch

Aller Anfang ist schwer. Sich in einem anderen Land mit einer anderen Sprache, einer anderen Schrift und einer anderen Kultur zurechtzufinden, verlangt den aus der Ukraine geflüchteten Menschen vieles ab. Beim Sprach-Spiel-Treff des Freundeskreises Asyl und der Stadt Ellwangen haben Ukrainerinnen und vereinzelt auch Ukrainer die Möglichkeit, an zwei Vormittagen in der Woche Deutsch zu lernen. Der für die Teilnehmer kostenlose Unterricht findet im Missionshaus der Comboni-Missionare in der Rotenbacher Straße statt. Während die Mütter im Frontalunterricht Deutsch lernen, werden ihre Kleinen im Raum nebenan bei Spiel und Spaß betreut.

32 Frauen, Männer und Jugendliche sitzen am Freitagvormittag in einem großen Raum der Comboni-Missionare. Sie kommen nicht nur aus Ellwangen, sondern auch aus Aalen, Adelmannsfelden, Ellenberg, Jagstzell, Rosenberg, Stödtlen und Unterschneidheim. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, deutsch zu lernen. Renate Huober hilft ihnen dabei. Einige von ihnen arbeiten bereits, ein paar besuchen zusätzlich auch andere Sprachkurse.

Die ausgebildete Europa-Sekretärin engagiert sich ehrenamtlich beim Freundeskreis Asyl in Ellwangen. Das kostenlose Angebot für Ukrainerinnen und Ukraine gibt es seit 21. März, jeweils montags und freitags. „Wir haben über 1300 Leute durchgeschleust“, sagt Huober: „Wir haben uns 53-mal getroffen.“ Am vorletzten Freitag wurde eine „Party“ gefeiert, mit Kaffee und Kuchen. Einmal wurde ein Ausflug zum Bucher Stausee organisiert. Auch Informationsveranstaltungen mit dem Jobcenter und dem Kolpingbildungswerk gab es bereits, sowie intensive Kontakte zur Caritas und zum Ausländer- und Integrationsamt.

„Was tut Ali morgens?“, fragt Renate Huober in die Runde, und gibt als Antwort: „Er steht auf. Ali steht um 8 Uhr morgens auf.“ Das Verb heiße „aufstehen“, erklärt sie. Dann wird gemeinsam konjugiert: „Ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf, sie steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, sie stehen auf.“ Ali kommt aus der Türkei, hat aber zuletzt in der Ukraine gelebt und gearbeitet. Von Beruf ist er Arzt für ästhetische Chirurgie. „Unsere Lehrerin ist sehr gut“, findet er.

„Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, gleich deutsch zu lernen und zu sehen, wie die Menschen in Deutschland leben“, erläutert Renate Huober und legt dabei Wert auf Alltagsdeutsch: „Wir machen hier Basis-Deutsch-Arbeit.“ Huober schreibt viel an die Tafel. „Wenn ein Thema fertig ist, mache ich ein Bild. Das kommt in eine WhatsApp-Gruppe“, sagt sie: „Das können sie zu Hause nacharbeiten.“

Renate Huober bindet den anwesenden Journalisten in den Unterricht mit ein. „Herr Schneider ist Reporter“, erklärt sie und animiert damit ihre Schülerinnen und Schüler mit der Frage „Was ist dein Beruf?“, ihre Berufe zu verraten. Die Palette reicht von Buchhalterin über Managerin und Psychologin bis hin zur Lehrerin und zum Verkaufsleiter. Mit der Frage „Was macht Herr Schneider am Wochenende?“ kommt die Sprachvermittlerin ganz ungewollt zu einem total anderen Themenbereich. Denn der Reporter berichtet, er backe am Sonntag einen Apfelkuchen. „Apfelkuchen“ ist ein Stichwort, und Huober erfährt ganz nebenbei von einer Schülerin, dass an diesem Freitag, 19. August, in der Ukraine das orthodoxe Fest „Verklärung des Herrn“ gefeiert wird, bekannt als „Apfel-Erlöser“. Traditionell werden an diesem Tag Früchte aus der neuen Ernte geweiht und die ersten Äpfel gegessen. „Die Leute gehen in den Garten und essen Äpfel mit Honig“, berichtet eine Frau.

Die Gelegenheit, zusammengesetzte Wörter mit „Apfel“ zu bilden und allgemein die Obstsorten durchzunehmen. Die Teilnehmerinnen melden sich mit „Apfelsaft“, „Apfeltee“, „Apfelessig“, „Apfelwein“, „Apfelschnaps“, „Apfelmus“, „Apfeltorte“ und „Apfelbaum“. Und Renate Huober fragt provokativ: „Wächst die Zitrone auf dem Pflaumenbaum?“ Später kommt sie auf Gemüsearten und ihre Wuchsformen zu sprechen, dann erkundigt sie sich, was zum Frühstück gegessen wird.

Während die Erwachsenen deutsch lernen, spielen und malen die fünf kleinen Kinder im Raum nebenan. Betreut werden sie von der Syrerin Suhair Alagha und von Ferienjobberin Anastasiia aus der Ukraine, die in Ellwangen das Kreisberufsschulzentrum besucht. Am Ende der beiden Deutschstunden werden die im Spieltreff der Kinder entstandenen Aquarelle präsentiert. Was wiederum eine willkommene Gelegenheit dazu ist, über die Bilder und die darauf abgebildeten Gegenstände zu sprechen.

Einen Sprach-Spiel-Treff für ausländische Mütter mit kleinen Kindern im Missionshaus der Comboni-Missionare gibt es übrigens bereits seit 2016. Er ist ein gemeinsames Projekt des Freundeskreises Asyl Ellwangen und der Stadt Ellwangen. Frauen, die nach Ellwangen zugezogen sind und in Ellwangen bleiben wollen, werden hier durch ehrenamtlich tätige Sprachvermittlerinnen beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Dreimal in der Woche: dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Frauen kommen aus der ganzen Welt. Jetzt gibt es ein weiteres Angebot.

Denn nach Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24. Februar sind erneut viele Menschen nach Ellwangen gekommen. Seit 21. März findet deshalb in den Räumen der Comboni-Missionare zweimal wöchentlich ein Deutschkurs speziell für Menschen aus der Ukraine statt. Dabei lernen die Frauen und Männer gemeinsam die wichtigsten Wörter und Wendungen für den Alltag in Deutschland kennen, und zwar hauptsächlich in den Bereichen Kennenlernen, Familie, Essen und Trinken, Kleidung, Wegbeschreibung, Wetter und Jahreszeiten, Körperteile, Zahlen, Datum und Uhrzeiten.