Die Sternsinger-Aktion der Schönenberg-Pfarrei ist auch im Jahr der Pandemie auf große Resonanz gestoßen. Es kamen 19 904 Euro für den guten Zweck zusammen.

„Binde deinen Karren an einen Stern“ – so lautete das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion in der Kirchengemeinde am Schönenberg. Damit sollte ausgedrückt werden, dass die Menschen gerade in schwierigen Zeiten die Zugkraft von Sternen brauchen: von Hoffnungen, von Visionen und von konkreten Zeichen der Mitmenschlichkeit. Das Motto hat offenbar gegriffen.

Ende Januar konnte die Aktion mit einem Spendenergebnis abgeschlossen werden, das alle Erwartungen übertreffen sollte. Obwohl die Sternsinger dieses Jahr nicht von Haus zu Haus unterwegs waren, kamen 19 904,58 97

Euro zusammen – im Vorjahr waren es 18 486,56 Euro. Schönenberg-Pfarrer Martin Leitgöb zeigte sich erfreut über dieses Ergebnis: „Die hohe Spendenbereitschaft ist ein Beweis dafür, dass das Anliegen der Solidarität mit notleidenden Kindern auf der ganzen Welt nicht erkaltet ist. Zugleich sehen wir daran aber auch, dass die Sternsinger-Aktion in unserer Pfarrei gut etabliert ist. Wir hoffen sehr, dass wir sie im nächsten Jahr wieder in normaler Weise durchführen können.“

Zu 60 Prozent kommen die eingegangenen Spenden über das Kindermissionswerk in Aachen weltweiten Kinderhilfsprojekten zugute, zu 40 Prozent den brasilianischen Partnergemeinden der Pfarrei.