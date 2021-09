Überfall: Täter schlagen auf Mann ein und rauben ihn aus.

Bislang Unbekannte haben am Freitag gegen 23.45 Uhr einen 52 Jahre alten Mann in der Röhlinger Straße in Ellwangen ausgeraubt. Sie griffen den Mann an, schlugen auf ihn ein und verletzen ihn mit einem der Polizei noch bislang unbekannten Gegenstand. Danach stahlen sie sein Handy und sein Bargeld

Es handelte sich bei der Tat um drei männliche Täter, die mit einem schwarzen Audi A7 unterwegs waren. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Beteiligten alle bekannt sind.