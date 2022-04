Tutorials für den Bau: Warum Digitalisierung für den Mittelstand so wichtig ist

Ob bei Behörden, Unternehmen oder im Bildungswesen: Überall ist durch die Corona-Pandemie ein großes Defizit sicht- und spürbar geworden. Die Digitalisierung ist an vielen Stellen noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Die Krise hat allerdings etliches beschleunigt.

Doch wo die einen hinterherhinken, sind die anderen schon mindestens einen Schritt weiter. Das zeigen Einblicke, die der IT-Dienstleister Inneo aus Ellwangen am Montag bei einem Pressegespräch gewährt. Hintergrund ist die anstehende Fachkonferenz am Mittwoch, 11. Mai, in Stuttgart, zu der das Unternehmen einlädt.

Von 3D-Modellen über intelligente Batteriefertigung bis hinzu Schritt für Schritt-Anleitungen für Schalungssysteme auf der Baustelle. Die Digitalisierung hat viele Gesichter. Nicht nur das leidvolle, das während der Homeschooling-Phase aufkam. „Aus der Praxis für die Praxis“ ist ein Leitsatz der anstehenden Messe in der Landeshauptstadt.

Die Fachkonferenz findet am Mittwoch, 11. Mai, in Stuttgart statt. Anmeldungen sind noch möglich, die Veranstaltungen sind kostenlos. (Foto: Inneo)

Denn dort treffen sich Referenten und Kunden, viele auch von der Ostalb, direkt vor Ort beziehungsweise können die Fachvorträge über einen Live-Stream verfolgen – die Teilnahme ist kostenlos. Star-Gast sozusagen ist Anna Kopp, die Deutschlandchefin von Microsoft.

„Es sind noch weitere Weltmarktführer wie beispielsweise hp zu Gast“, sagt der CEO und Geschäftsführer von Inneo Helmut Haas. Das zeichne die Messe aus. „Dafür müsste man sonst unter anderem in die USA fahren“, ergänzt er. Doch sind diese Themen für die Unternehmen der Region überhaupt relevant?

Drei, die an diesem Tag bei Inneo zusammenkommen, sind sich einig. Es ist ein Muss. Helmut Haas hat zur Präsentation auch IHK-Geschäftsführer Thilo Rentschler sowie Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher eingeladen.

Ellwangens OB Michael Dambacher, Inneo-CEO Helmut Haas und IHK-Geschäftsführer Thilo Rentschler gehen für die Ostalb in eine digitale Offensive. (Foto: Michael Häußler)

Bei der digitalen Transformation geht es hauptsächlich um drei Dinge, erklärt Haas: „Effizienz, Kosten, Schnelligkeit.“ Relevante Standbeine für jedes Unternehmen. „Erfolgreiche Digitalisierung im Mittelstand. Das ist unsere Ausrichtung“, sagt Haas.

Daten laufen so gut wie überall zusammen. „Was früher die Festplatte war, ist heute ein Cloud-System“, so der CEO. Somit sei alles von überall und über jedes Gerät abrufbar. Doch natürlich nicht für jeden. Stichwort: Cybersicherheit.

+++ Fachmesse: Hier geht’s zur Anmeldung +++

Aber auch Fertigung, Konstruktion, Effizienzüberwachung, Auswertungen, virtuelle Mitarbeiterschulungen, Online-Shops. Nicht nur wichtig im Technologie-Epizentrum Silicon Valley in den USA. Auch in Ostwürttemberg.

Mit all diesen Feldern bespielt Inneo die Region. Aber: „Das ist ja alles schön und gut. Wir können die tollsten Produkte anbieten“, sagt Haas. Doch fehlen die Arbeitskräfte, sind all die Innovationen nutzlos. Und da kommen sowohl der OB als auch die IHK ins Spiel. Thilo Rentschler hat auch Stichworte mitgebracht: Zukunftsoffensive Ostwürttemberg.

Ich sehe die Demografie mit Sorge. OB Michael Dambacher

In mehreren Workshops, die derzeit noch laufen oder bereits stattgefunden haben, agieren Wirtschaft, Verwaltungen und Wissenschaft miteinander. Die Frage der Zukunft lautet nämlich, so Thilo Rentschler: „Was sind vernünftige Prozesse?“

Wo kann Technik mühsame Arbeit abnehmen, es besser und fehlerfreier machen. Und woher kommen die, die die Neuerungen bedienen? Eine europäische Antwort habe die Region zumindest bereits gefunden. Und zwar mit der EATA. sagt Rentschler.

Menschen, die von zu Hause weg wollen oder weg müssen, vor Ort für den Markt ausbilden und einsetzen. Denn anders werde es nicht gehen, sagt auch Ellwangens OB Dambacher: „Ich sehe die Demografie mit Sorge.“

Bei einer Arbeitslosenquote von rund zwei Prozent könne die Jugend allein den Fachkräftemangel nicht abdecken. Für Arbeitskräfte aus dem Ausland würden zurzeit in einem 27-Millionen-Trakt Wohnungen und Hörsäle auf dem Konversionsgelände geschaffen, so Dambacher weiter.

Wir wollen gezielt Leute nach Unternehmensprofil herholen, ausbilden und für den Markt verfügbar machen. Michael Dambacher

Derzeit seien 50 verfügbar, ab Herbst in etwa 70. 200 Wohnungen sollen es schlussendlich werden. „Wir wollen gezielt Leute nach Unternehmensprofil herholen, ausbilden und für den Markt verfügbar machen.“ Zwingend notwendig für den Rathauschef.

Denn Konkurrenz lauere überall, bereits um die Ecke: im nahegelegenen Nachbarbundesland Bayern. Unternehmen müssten unbedingt vor Ort gehalten werden. „Ich begrüße daher den Schulterschluss mit der IHK. Wir stehen als Region zusammen“, so der OB.