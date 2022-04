Türkisch-Islamischer Kulturverein spendet 300 Essen für die Ellwanger LEA

Der DITIB Türkisch-Islamischer Kulturverein Ellwangen hat das LEA-Team mit einer großzügigen Spende überrascht. Der Verein stiftete zum Ramadan 300 Essensportionen.

Der Fastenmonat Ramadan dauert in diesem Jahr vom 2. April bis zum 2. Mai – gläubige Muslime fasten in dieser Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang wird das Fasten gebrochen, was in der Regel durch ein gemeinsames Gebet abgeschlossen wird. In der Ellwanger Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Ellwangen (LEA) mit aktuell 650 Bewohnerinnen und Bewohnern haben sich 240 Musliminnen und Muslime für das tägliche Fastenessen nach Sonnenuntergang angemeldet. Hierfür gibt es für die Dauer des Ramadan zusätzlich eine vierte Essensausgabe. Der Türkisch-Islamische Kulturverein hat die LEA dabei tatkräftig unterstützt und am vergangenen Sonntag das komplette Fastenessen gespendet.

Den ganzen Sonntag über hatten die Mitglieder des Vereins dazu die über 300 Essensportionen zubereitet, die dann pünktlich um 20.11 Uhr dankbar entgegengenommen wurden. Das Bild zeigt Ellwangens Bürgermeister Volker Grab, sowie den Leiter der LEA, Berthold Weiß, zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Adali Umut, dem Vize-Vereinsvorsitzenden Durdu Fatih, Imam Talha Yavuz und als Unterstützter des Vereines Ercan Bulat, Dogan Ramizovski und Recail Ramizovski. Foto: privat