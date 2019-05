TTC Neunstadt feiert 50-jähriges Bestehen

Über die Vereinsaktivitäten, den Kassenstand und die sportlichen Leistungen informierte Vorsitzender Jürgen Nass bei der Hauptversammlung des Tischtennisclubs Neunstadt im Vereinslokal bei Vereinsmitglied Andy Tille in Rötlen.

Die relativ junge Mannschaft der Herren 3 wurde Meister in der Kreisliga A, den zweiten Meistertitel holte die 4. Herrenmannschaft in der Kreisklasse.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Jürgen Nass, Kassierer Matthias Schmid und Kassenprüferin Birgit Vaas bestätigt. Dagmar Lackner übernimmt das Amt der Schriftführerin von Melanie Deisinger, die dafür mit Jochen Krämer als Beisitzerin und Beisitzer gewählt wurde. Jugendleiter ist Simon Prochaska.

Auf den TTC warten noch mehrere Highlights im Jahr 2019: Zum 50-jährigen Bestehen wird am 7. und 8. Juni in der Sechta-Halle in Röhlingen ein Jubiläumsturnier der Herren veranstaltet. Die große Jubiläumsfeier findet am 22. Juni im VfL-Vereinsheim in Neunheim statt.