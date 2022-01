TSV zurück im Geschäft

Ellwangen (an) - Nachdem der Regionalliga-Newcomer aus Ellwangen nach einer erfolgreichen Hinrunde auf einem sicheren sechsten Tabellenplatz überwintern konnte, steht nun am kommenden Samstag der Rückrundenauftakt für die Volleyballer zuhause gegen den drittplatzierten TSV G.A. Stuttgart II an.

Das Team aus Ellwangen wurde zwar von Trainer Martin Pfitzer nach dem letzten Spiel 2021 gegen den FT Freiburg II über die Feiertage zunächst in die verdiente Volleyball-Pause geschickt, jedoch schlugen die Virngrundrecken bereits pünktlich zu Drei-König im Rahmen eines kleinen Vorbereitungsturniers mit den bayerischen Nachbarn Dinkelsbühl (Regionalliga Süd-Ost) und Röttingen (Bayernliga) den Volleyball bereits wieder auf. Hier konnten zwei ungefährdete Siege eingefahren werden, was die Ellwanger optimistisch stimmt.

Den Wiedereinstieg in die Rückrunde der Regionalliga-Süd tritt das Team aus Ellwangen unverändert mit dem primären Ziel des Klassenerhalts an. Hierfür müssen jedoch noch einige Punkte gesammelt werden, weshalb am kommenden Samstag gegen eine routinierte Mannschaft aus der Landeshauptstadt wieder hochklassiger Volleyballsport in der Rundsporthalle erwartet werden kann. Das Hinspiel verloren die Ellwanger in Summe mit 0:3 zwar auf den ersten Blick deutlich, doch trennte man sich in dieser damals frühen Phase der Saison in den einzelnen Sätzen teilweise knapp.

Die Chancen stehen angesichts des zahlreich anwesenden Ellwanger Publikums gut, dass das Team seine bekannte Heimstärke erneut unter Beweis stellen kann, um dem Missionsziel „Klassenerhalt“ ein Stück näher zu kommen. Zudem erreichten eine freudige Nachricht die Mannschaft vor einer Woche, als Spielführer und Stamm-Zuspieler Winfried Lingel seinen Wiedereinstieg in das Training bekannt gab, nachdem er die Hinrunde verletzungsbedingt durch einen Meniskusriss pausieren musste. Das Comeback von Mittelblocker Michael Mahler als zweiter Langzeitverletzter des Ellwanger Kaders hingegen muss noch warten.

Für den heimischen Rückrundenauftakt gelten die folgenden, aktualisierten Corona-Regelungen für alle Zuschauer: FFP2-Maskenpflicht, 2G-Plus-Regelung, Schüler unterliegen aufgrund der Ferienzeit ebenfalls der Testpflicht, ebenso gilt die Testpflicht für alle Personen, deren letzte Impfung länger als drei Monate zurückliegt. Die Volleyballabteilung des TSV bittet aufgrund der aktuellen Lage deshalb alle Fans rechtzeitig und mit zeitlichem Vorlauf anzureisen, vor allem um Personenansammlungen im Eingangsbereich zu reduzieren. Spielbeginn ist um 19 Uhr.