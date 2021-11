TSV-Volleyballer unter neuer Führung

Der Umbruch der Volleyball-Abteilung des TSV Ellwangen ist vollzogen. Bei der zweiten Abteilungsversammlung wurde der langjährige Volleyball-Abteilungleiter Jonas Lingel offiziell verabschiedet. Er hatte 13 Jahre lang die Geschicke der Abteilung geleitet.

Lingels Verdienste um die TSV-Volleyballer wurden bei der Versammlung noch einmal gewürdigt. Der TSV-Vorsitzende Günther Haas dankte ihm für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Der Ellwanger Sportlehrer, der seit 2009 die Abteilungsleitung bei den TSV-Volleyballern inne hatte; habe den Fokus vor allem auf die Jugendarbeit gelegt, was reiche Früchte getragen habe. Nahezu alle Jugendmannschaften sind mittlerweile vollständig besetzt und die U20 männlich konnte sich im vergangenen Jahr für die Württembergischen Meisterschaften qualifizieren.

Überhaupt sei das sportliche Niveau in der Ära Lingel gestiegen Die erste Herrenmannschaft spielt zwischenzeitlich in der Regionaliga; die Damen in der Oberliga Württemberg. Das sei ein Verdienst des langjährigen Abteilungsleiters, der stets für gute Rahmenbedingungen gesorgt habe, wodurch sich die Spieler und Spielerinnen hervorragend entwickeln konnten. Es komme nicht von ungefähr, dass die Abteilung heute rund 200 Mitglieder, 15 aktive Jugendmannschaften und sechs aktiven Damen- und Herrenteams umfasst.

Mit Jonas Lingel wurden auch dessen langjährige rechte Hand und Stellvertreterin Eva-Maria Köder sowie Kassiererin Hannah Lingel und Jugendleiterin Lea Liss verabschiedet. Der Staffelstab wurde bereits im Sommer an das neue Führungsteam unter Neu-Abteilungsleiter Julius Gaugler übergeben. Der ist inzwischen gut eingearbeitet und bedankte sich im Rahmen der Versammlung ebenfalls für die hervorragende Arbeit, die unter der alten Führungsriege geleistet wurde. Daran wolle er mit seinem Team anschließen. In diesem Zuge werde man sich den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie auch für Ellwangens Volleyballer mit sich bringt, aktiv stellen. Eine breit aufgestellte Mannschaft soll Gaugler dabei helfen, einen drohenden Mitgliederschwund zu verhindern.

Dabei kann Gaugler auch noch auf die Hilfe von Jonas Lingel zählen: Er hat den vakanten Jugendleiterposten übernommen.