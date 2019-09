TSV Volleyballer feiern 40-jähriges Bestehen

Wer einmal in Ellwangen gewohnt hat, der lässt die Stadt nie ganz aus den Augen. So verwundert es nicht, dass sich viele ehemalige Volleyballer aus ganz Baden-Württemberg auf den Weg gemacht haben, um das 40-jährige Bestehen der Volleyballabteilung im TSV zu feiern.

Standesgemäß wurde der Tag mit einem internen Abteilungsturnier und einer Feier im Anschluss begangen. Für die Toten der Abteilung wurde zunächst eine Schweigeminute abgehalten. Eine Rede von Abteilungsleiter Jonas Lingel eröffnete den Tag dann offiziell. Bunt gemischt spielten die altgedienten und aktiven Volleyballer miteinander den Turniersieg aus. Vor jeder Spielrunde wurden die Teams neu gemischt.

Der Sport verbindet, so auch der Volleyball. Manch einer hatte über Jahre keinen Ball mehr in der Hand. Was einmal erlernt wurde, das sitzt aber noch immer. So kam ein ansehnliches Turnier zustande.

Im Tanzsportheim des TSV Ellwangen fand dann der gemütliche Teil statt. Der Vorstand des Stadtverbandes der sporttreibenden Vereine, Hermann Weber, richtete Grußworte an die Abteilung. Er selbst war über viele Jahre Vorsitzender des TSV Ellwangen und kennt die Abteilung aus seiner aktiven Zeit sehr gut. Auch ein Gründungsmitglied aus dem Jahr 1979 war anwesend: Volker Hirschmiller, der mit seinem verstorbenen Bruder Hans-Bernd die Abteilung von Anfang an formte. Auf die Frage, ob die beiden Brüder bei der Gründung damit gerechnet hätten, dass die Abteilung einmal so groß werden würde, antwortete er mit einem bescheidenen „Ja“ und einem Augenzwinkern.

So wurde im Laufe des Abends die ein oder andere Anekdote aus vergangenen Zeiten erzählt und informiert, wie denn der aktuelle Stand in der Abteilung sei. Rückblickend war es einer der beiden Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Abteilung Volleyball. Zwar ist das Jubiläum nun intern gefeiert worden, jedoch wird am 1. November für alle Hobbysportmannschaften ein Jedermann-Turnier veranstaltet, bei der das Jubiläum noch einmal für alle im Vordergrund stehen soll.