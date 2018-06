TSV startet in die neue Saison

Die Radsportler des TSV Ellwangen haben beim GVS-Erdgas-Schüler-Cup in Niederwangen über 6,25 Kilometer mit einigen Höhenmetern ihr erstes Saisonrennen absolviert.

Den Auftakt machte Christof Pflanz. In seinem allerersten Rennen feierte er in der Klasse der Hobbyfahrer U 15 auch gleich seinen ersten Sieg. Da wollten die Lizenzfahrer nicht nachstehen. In der U 11 fuhr Thomas Walter mit dem fünften Platz ein erstes Preisgeld ein.

Nicht so gut lief es bei Simon Walter (U 13). Bei einem Sturz im Hauptfeld konnte er nicht mehr ausweichen und verlor schon in der ersten Runde den Anschluss und wurde 19.. Die beiden U-15-Fahrer waren vom Pech verfolgt. Aaron Sommer musste in der dritten Runde mit einen technischen Defekt an zweiter Stelle liegend die Spitzengruppe ziehen lassen und musste sich mit Rang 17 zufrieden geben. Noch schlechter erging es Daniel Walter. Nach technischen Problemen musste er in der letzten Runde entkräftet das Rennen vorzeitig beenden.