TSV Ellwangen zu Gast beim Ersten

An diesem Samstag um 14 Uhr sind die Volleyballer des TSV Ellwangen zu Gast beim Spitzenreiter TG Schwenningen.

Die Ellwanger sind die Tie-Break-Könige der Liga. Bereits dreimal verloren die Virngrundrecken im Entscheidungssatz. Für diesen hat es am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenletzten VfB Ulm nicht gereicht. Die Partie wurde mit 1:3 verloren. Mit der TG Schwenningen wartet die denkbar schwerste Aufgabe auf die Ellwanger. Vier Spiele in Folge konnten die Virngrundrecken nicht mehr gewinnen. Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck und vier sieglosen Spielen in Folge, versucht das Team um Trainer Martin Pfitzer das Ruder herumzureißen. Ein Sieg gegen den VfB Ulm hätte die Situation als eine völlig andere dastehen lassen. Abgesetzt von den Abstiegsrängen inmitten der Tabelle fühle man sich im Ellwanger Lager deutlich wohler.

Die Realität ist jedoch der achte Tabellenplatz, der gerade noch zum Klassenerhalt reichen würde. Aus dem Rhythmus scheinen die einst so stabilen Virngrundrecken. Schwer wird es diesen in den nächsten Partien zu finden. Fraglich ist ob Linus Liss und Luke Schweizer wieder zum Kader der Ellwanger hinzustoßen werden. Gesundheitlich angeschlagen, verpassten diese die Partie in Ulm. Die Durchschlagskraft von Liss und Schweizer wurde im Spiel gegen Ulm schmerzlich vermisst.

Mit der TG Schwenningen und der TG Bad Waldsee wartet die Tabellenspitze. Schwenningen (1.) und Bad Waldsee (2.) grüßen mit jeweils 14 Punkten aus sechs Spielen von der Tabellenspitze. Die kommenden zwei Wochen werden ein Charaktertest für das junge Ellwanger Team. Nicht, dass man in Ellwangen Punkte erwarten würde. Vielmehr ist es wichtig, eine couragierte Leistung abzuliefern.