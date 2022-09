TSV Ellwangen möchte den ersten Sieg der Saison feiern

Nachdem sich die Ellwanger Volleyballer zum Saisonauftakt knapp gegen die SG BEG United aus Emmendingen mit 2:3 geschlagen geben mussten, steht für die Spieler von Trainer Martin Pfitzer an diesem Samstag das zweite Spiel der Saison an. Der VfL Sindelfingen wird zu Gast sein.

„Die Hauptunterschiede zwischen uns und der BEG waren die, dass wir in den entscheidenden Phasen mehr Fehler gemacht haben und wir deutlichere Leistungsschwankungen über das komplette Spiel hingesehen hatten“, resümierte Trainer Martin Pfitzer die Begegnung. Themen, an denen das Team während der vergangenen zwei Wochen intensiv gearbeitet hat, um so dem ersten Saisonsieg einen weiteren Schritt näher zu kommen.

Die nächste Möglichkeit dazu bietet bereits am Samstag das Spiel gegen den VfL Sindelfingen. Mit dem VfL gastiert eine den Ellwangern wohlbekannte Mannschaft, stand man sich in den vergangenen Jahren doch regelmäßig auf dem Feld gegenüber. Besonders positiv in Erinnerung blieb Coach Pfitzer das Rückspiel in der abgelaufenen Saison, bei dem seine Mannschaft einen souveränen 3:1-Auswärtssieg einfahren konnte. „Es war ein Tag, an dem bei uns fast alles lief und bei Sindelfingen entsprechend wenig“.