TSV Ellwangen feiert 175-jähriges Bestehen und ehrt zahlreiche Mitglieder

Das Turn- und Sportverein Ellwangen hat die Jubiläumsfeier aus Anlass seines 175-jährigen Bestehens im Hof der Stadthalle gefeiert. Oberbürgermeister Michael Dambacher, der Vertreter des württembergischen Landessportbunds (WLSB), Wilhelm Schiele, und des schwäbischen Turnerbunds (STB), Bernhard Elser, sowie der Stadtverbandsvorsitzende der sporttreibenden Vereine, Hermann Weber, haben ihre Glückwünsche überbracht.

„Das Nachwirken der Französischen Revolution, die Weimarer Republik, den ersten und zweiten Weltkrieg und die Corona-Pandemie“, habe der TSV überstanden, sagte der Vorsitzende Günther Haas. „Der gute Zusammenhalt und die Gemeinschaft“ seien die Leitmotive, an denen der TSV über die Jahre festgehalten habe und die bis heute Bestand hätten, so Haas in seiner Begrüßungsrede.

Ein abwechslungsreiches Programm boten die jungen TSV-Mitglieder neuen TSV-Hymne „Wir gemeinsam TSV“, um Johannes Jakob und Julius Gaugler. Sie führten durch das Programm und lockerten den Ehrungsmarathon auf. Ein Kurzinterview mit Gerhard Königer über die Jubiläumsfestschrift oder eine Hörprobe der neuen TSV-Hymne „Wir gemeinsam, TSV“, geschrieben von Andreas Hunke, ließen durchblicken, dass sich die Mitglieder des TSV ordentlich auf ihr Jubiläum vorbereitet hatten.

An diesem Tag meinte es Petrus gut mit den Ellwangern. So konnten die zahlreichen Ehrungen unter Pavillons und Sonnenschirmen verfolgt werden. Abgerundet wurde das Jubiläum durch die Vorstellung des neuen Volleyball- und Baseballtrikots. Musikalische Leckerbissen der Band „Frango Timmi Tanga“ bildeten den Ausklang der Jubiläumsfeierlichkeiten und den Abschluss des Jubiläumsjahres des TSV.

Übersicht aller Ehrungen

Außergewöhnliche Ehrungen - 75 Jahre Treue zum Verein: Eugen Hirsch.

Ehrenmitgliedschaft - 70 Jahre Treue zum Verein: Peter Kirsch, Hermann Sperrle.

Goldene Ehrenmedaille des TSV für 60 Jahre Treue zum Verein: Margaretha Wolf, Christel Costenoble.

Silberne Ehrenmedaille des TSV für 60 Jahre Treue zum Verein: Klothilde Bolter, Irmgard Erhardt, Anneliese Sperrle.

Goldene Ehrennadel des TSV für 40 Jahre Treue zum Verein: Monika Bitterer, Birgit Böhm, Brigitte Eisenbart, Margarete Gähr, Wolfgang Maier, Luitgard Walter, Volker Hirschmiller, Matthias Luiz, Irmgard Maier-Schunder, Erika Schmid, Hans Seibold, Agnes Süßmuth, Waltraud Taglieber.

Silberne Ehrennadel des TSV für 25 Jahre Treue zum Verein: Karin Brenner, Elisabeth Krebs, Sabine Plaschke, Karl-Georg Romer, Regina Saur, Christa Gruner, Ralf Isermeyer, Ludwig Markert, Alois Rettenmaier.

Goldene Leistungsnadel für 25 Jahre Vereinstätigkeit und besondere Leistungen: Jürgen Schwenk, Kai Leiter (dazu WSJ-Ehrennadel in Gold), Armin Saur (dazu WLSB-Ehrennadel in Bronze), Sabine Bäuerle, Hans-Peter Krämer (dazu WSJ-Ehrennadel in Gold), Rainer Liss, Günther Haas (dazu WLSB-Ehrennadel in Silber), Peter Hunke (dazu WLSB-Ehrennadel in Silber), Peter Krampulz, Volker Hirschmiller

Silberne Leistungsnadel für zehn Jahre Vereinstätigkeit und besondere Leistungen: Jonathan Conzelmann, Silvia Unden (dazu Ehrennadel des DTB in Bronze, WSJ-Ehrennadel in Gold), Josef Lehmann, Kemal Burgaz (dazu WSJ-Ehrennadel in Bronze), Peter Vetter (dazu WSLB-Ehrennadel in Silber), Alexander Wanzek, Rainer Schiele, Bernd Schmidt (dazu WSJ-Ehrennadel in Silber), Alex Knoor, Michael Mahler, Johannes Schäffler, Benjamin Strehle, Chris Thier, Christian Kopp, Julius Gaugler, Rene Armbruster Patrick Gröger, Janos Schaller, Lenard Schwenk, Leopold Behr, Emil Behr Pascal Handschuh, Konstantin Schiele, Tom Wenczel, Simon Baur, Florian Bruckmüller, Andreas Eppler, Jannis Hirschmiller, Markus Hoffmann, Tim-Kalle Hunke, Linus Liss, Lorenz Liss, Tobias van der Jagt, Johannes Jakob, Winfried Lingel, Marco Häcker.

Verbandsehrungen: Ann-Kathrin Unden (Gauehrennadel in Bronze, WSJ-Ehrennadel in Bronze), Linus Ott (WSJ-Ehrennadel in Bronze), Jens Walter (WLSB-Ehrennadel in Bronze), Jonas Lingel (WLSB-Ehrennadel in Silber), Werner Rieger (WLSB-Ehrennadel in Silber), Gunhild Frank (Ehrennadel STB in Bronze, WLSB-Ehrennadel in Bronze).