Trotz Recall-System: Beim Impfen bleibt Geduld gefragt

Ab Montag sollte alles besser werden. Für diesen Tag hatte Gesundheitsminister Manne Lucha ein neues, weniger frustrierendes System bei der Terminvergabe für Corona-Impfungen angekündigt. Doch so einfach wird es nicht, auch nicht im Ostalbkreis.

Wie läuft es mit der Terminvergabe jetzt?

Der Frust ist bekannt. Wer derzeit einen Impftermin ausmachen möchte, wählt sich bei der telefonischen Hotline 116117 die Finger wund oder versucht es online über die zentrale Anmeldeplattform www.impfterminservice.de, um vielleicht einen der raren Termine zu ergattern – am besten gleich um Mitternacht. Meist bleibt die Mühe vergebens, und am nächsten Tag fängt der Impfwillige wieder von vorne an.

Was soll sich ab Montag ändern?

Hier soll das neue Vergabesystem ansetzen. Zwar weiß das Landratsamt des Ostalbkreises nichts darüber: „Hierzu haben wir noch keine Informationen“, hieß es am Donnerstag aus der Pressestelle. Doch ist das kein Wunder, wird doch das neue, sogenannte „Recall-System“ auch nicht über die Landkreise organisiert. Es war Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha, der versprochen hatte, vom kommenden Montag an werde es eine Art „Warteliste“ geben.

Wer einen Termin haben wolle, werde einmal registriert und bekomme diesen später mitgeteilt. Anrufer müssten sich also nicht mehr wiederholt bemühen. Das System solle genutzt werden, solange es einen Mangel an Impfstoff gebe, hatte Lucha am Dienstag in Stuttgart gesagt.

Wie funktioniert das neue Recall-System?

Am Freitag erklärte Luchas Ministerium nun mehr dazu: Das Recall-System gibt es demnach nur über die Hotline. Vorgegangen wird folgendermaßen: „Impfberechtigte melden sich bei der 116 117. Dort läuft eine Bandansage, die über die Impfvoraussetzungen informiert. Bleibt der Anrufer in der Leitung, wird davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Eine konkrete Prüfung der Voraussetzungen erfolgt im Impfzentrum vor Ort. Der Anrufer wird dann durch das Callcenter in die Warteliste aufgenommen. Sobald Impftermine zur Verfügung stehen – nach derzeitigem Stand gibt es die ersten freien Termine drei Wochen nach dem offiziellen Start der Warteliste – wird die Warteliste nach dem Prinzip First-Come First-Serve durch das Callcenter abgearbeitet. Impfberechtigte, die eine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden per E-Mail über ihre Impftermine informiert, Impfberechtigte ohne E-Mail-Adresse werden per Telefon informiert.“ Will heißen: Auch weiterhin muss jeder, der sich impfen lassen will, erst einmal bei der 116117 durchkommen.

Kann man weiterhin auch online einen Impftermin buchen?

Neben der zentralen Hotline 116 117 gibt es auch ab Montag noch Impftermine über die Onlineplattform.

Wie ist es zu erklären, dass bei der bisherigen Art der Terminvergabe bereits eine Minute nach Mitternacht alle Termine vergeben waren?

Der stellvertretende Pressesprecher des Sozialministeriums, Pascal Murmann, erklärt: „Termine für die Erstimpfung sind immer für die kommenden drei Wochen sicht- und buchbar. Um Mitternacht schaltet das Terminvergabesystem auf den nächsten Tag. Damit rückt auch der Drei-Wochen-Zeitraum um einen Tag vor. Die bislang am 22. Tag liegenden Termine für die Zweitimpfung werden ab 0 Uhr als Termine für die Erstimpfung sicht- und buchbar.“ Dies berge die Gefahr, dass tief in der Nacht alle Termine über die Onlineplattform gebucht werden, und in der Folge den Anruferinnen und Anrufern beim Callcenter morgens um 8 Uhr keine Termine mehr angeboten werden können.

„Das Problem ist uns bekannt“, so Murmann, „und wir haben hier eine Verbesserung angestoßen: Es soll bald die Möglichkeit geben, bestimmte Termine nur für die Vermittlung in Callcentern zu reservieren.“ Damit hätten auch die andere Menschen die Chance, morgens noch durch das Callcenter einen Impftermin zu reservieren.

Wird es bald mehr Impftermine im Ostalbkreis geben?

Was das Recall-System nicht ändert: Es gibt nur wenig Termine, weil es zu wenig Impfstoff gibt. „Der Impfstoff bleibt weiterhin ein knappes Gut. Das bedeutet, dass bei der Terminvergabe weiterhin Geduld gefragt ist“, bittet Murmann um Verständnis.

„Enttäuschungen darüber, dass keine freien Termine verfügbar sind, werden sich auch bei weiter optimierten Prozessen daher in der nächsten Zeit nicht vermeiden lassen.“ Die Lage werde sich dann entspannen, wenn die Impfdosen regelmäßig in Baden-Württemberg eintreffen. Das ganze Terminvergabesystem sei auf deutlich mehr Impfstoff und zu vergebende Termine ausgerichtet.

Bis dahin kann es noch dauern. Laut dem Aalener Landratsamt stehen „bis einschließlich 6. April auf der Grundlage bisheriger Impfstoffzusagen des Landes und auf der Grundlage der bislang geltenden Impfstrategie des Bundes von Montag bis Freitag 30 Impftermine für die Erstimpfung zur Verfügung“. Mehr nicht.

Bisher erhält der Ostalbkreis nur genauso viele Impfdosen wie die Kreise Schwäbisch Hall und Heidenheim, obwohl der Ostalbkreis deutlich mehr Einwohner hat. Warum wird nicht nach Bevölkerungszahl verteilt?

Die Kreise Schwäbisch Hall mit rund 197 000 Einwohnern und Heidenheim mit knapp 133 000 erhalten ebenso viele Impfdosen wie der Ostalbkreis mit 314 000 Einwohnern. Das bestätigt die Pressesprecherin des Ostalbkreises, Susanne Dietterle, auf Anfrage.

Das Sozialministerium bittet dafür um Verständnis: „Kirchturmdenken hilft uns in dieser Krise nicht weiter“, so Murmann. „Der Impfstoff ist am Ende überall zu knapp. In Baden-Württemberg werden die zugeteilten Impfdosen gleichmäßig auf die Impfzentren verteilt. Die sechs bevölkerungsreichsten Stadt- und Landkreise haben jeweils zwei Kreisimpfzentren, alle anderen Landkreise jeweils eines. Alle Kreisimpfzentren bekommen die gleichen Impfstoffmengen geliefert.“

Als Beispiel sagt Murmann: „Jedes Kreisimpfzentrum hat zum Start einen Faltkarton mit 1170 Impfdosen für zwei Wochen geliefert bekommen. Solche kleinen Mengen weiter aufzuteilen ist sinnlos und funktioniert auch logistisch nicht.“

Außerdem: Die Zuordnung der Impfberechtigten zu einem Impfzentrum sei nicht an den Wohnort gebunden. Damit solle sichergestellt werden, dass Bürgerinnen und Bürger sich dort impfen lassen können, wo es für sie am geschicktesten ist. Daneben sei zum Beispiel denkbar, dass sich mobilitätseingeschränkte Menschen von Angehörigen begleiten lassen wollen und dann das Impfzentrum bevorzugen, das in der Nähe dieser Angehörigen liege.

Menschen aus dem Ostalbkreis könnten sich also auch im Kreis Schwäbisch Hall oder Heidenheim impfen lassen, so Murmann.

„Wenn bei der Terminvergabe Termine in einem entfernteren Impfzentrum angeboten werden, ist dort zufällig zum Zeitpunkt des Anrufs etwas frei. Ob man so einen Termin wahrnehmen will, entscheidet jeder Buchende selbst.“