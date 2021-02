Trotz Pandemiebeschränkungen: Die „Schwarze Schar“ zeigt Flagge

„Der Pennäler Schnitzelbank“, Ellwangens ältester und geheimnisvollster Fastnachtsbund, feiert in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen. Trotz der Kontaktbeschränkungen zeigt die „Schwarze Schar“ Flagge, denn auch dieses Jahr wird es eine Liste mit den geliebt-gefürchteten Spottversen über die Honoratioren der Stadt geben. Damit beweist sich die Schnitzelbank einmal mehr als unverwüstlich.

Die Jahre nach der gescheiterten Revolution von 1848 waren eine Zeit der Repression. Die Freiheitsrechte, die die liberalen und demokratischen Kräfte erstritten hatten, wurden Zug um Zug zurückgenommen. Kritik an der Obrigkeit konnte meist nur heimlich und hinter verschlossenen Türen geäußert werden.

Um diese Zeit entstand in Ellwangen ein geheimer Kreis, dessen Mitglieder es sich zum Ziel gesetzt hatten, der Obrigkeit und den Bürgern der Stadt zumindest einmal im Jahr den Spiegel vorzuhalten. Junge Referendare, die sich als Studenten für die Ziele der Revolution begeistert hatten und mit schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Universitätsstadt Tübingen gezogen waren, sollen den Geheimbund im Jahr 1851 zusammen mit Schülern des Ellwanger Gymnasiums gegründet haben. Mehr ist nicht bekannt.

Greifbar wird die Geschichte der Schwarzen Schar erst ab 1859. Aus diesem Jahr stammen die ersten Versblätter der Schnitzelbank, die im Ellwanger Stadtarchiv erhalten sind. „Ob zwischen 1851 und 1858 bereits Verslisten erschienen sind, ist mir nicht bekannt“, sagt Stadtarchivar Christoph Remmele auf Anfrage. Auch später fehlen einzelne Jahrgänge wie die Jahre 1863 bis 1873, 1875 bis 1887, 1915 bis 1920, 1923 sowie 1945.

In vielen Fällen lasse sich das Fehlen der Verslisten durch Krieg und Not erklären, ergänzt Remmele. So etwa in den Jahren des Ersten Weltkriegs nach 1914 oder 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs. „Damals gab es sicher kein Versblatt, da sämtliche Vergnügungen seit Ende 1944 verboten waren“, erläutert der Stadtarchivar: „Auch das Fehlen des Inflationsjahres 1923 ist vermutlich kein Zufall, da die Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich und Belgien nur vier Wochen zurücklag und der Ruhrkampf in vollem Gange war.“

Damals wie heute weiß niemand, wer unter den Dominos mit den schwarzen Kapuzen steckt. Das macht auch einen großen Teil der Faszination der „Schwarzen Schar“ aus. Ein Gerücht besagt, dass es sich um männliche Absolventen des altsprachlichen Zugs des Peutinger-Gymnasiums handeln soll, aber Genaues weiß man nicht. Zur Gründungszeit war die Geheimhaltung jedenfalls notwendig, um die Zensurvorschriften zu umgehen. Bedingt durch die Anonymität der Mitglieder kann der Geheimbund auch heute juristisch nicht belangt werden. Wenn sich jemand durch einen Spottvers beleidigt fühlt und dies anzeigen will, läuft die Anzeige ins Leere.

Welche Bedeutung der „Pennäler Schnitzelbank“ bis heute für die Stadt und ihren Fasching hat, schildert die leidenschaftliche Fasnachterin Maria Ohrnberger, auch bekannt als das „Goischtle vom Spital“. „Das ist eine große und ganz tolle Tradition“, meint das „Goischtle“, das im vergangenen Jahr von der „Schwarzen Schar“ mit dem „Orden der Goldenen Sau“ geehrt wurde, dem höchsten Faschingsorden der Stadt. Maria Ohrnberger erlebte die „Schwarze Schar“ zum ersten Mal im zarten Alter von sechs Jahren im früheren Gasthaus „Weißer Ochsen“: „Für mich als Kind war das zunächst einmal schon beängstigend. Als die ersten ins Lokal gekommen sind, ist mir das Herz schon ein bisschen heruntergerutscht.“ Trotz dieses ersten, etwas angstvollen Kontakts freute sich Maria Ohrnberger jedes Jahr darauf, am Fastnachtssonntag mit den Eltern in den „Weißen Ochsen“ zu gehen und dort die Schnitzelbank zu hören.

Das „Goischtle“ konnte sich allerdings gar nicht vorstellen, jemals mit dem Sau-Orden bedacht zu werden. Denn sie hatte den Auftritt der Schwarzen des Jahres 2006 kritisiert: Als die Schar beim Fasching im Jeningenheim ihre Verse vortrug, waren einige der Maskierten offenbar nicht mehr nüchtern. „Die haben nur noch gelallt“, erinnert sich Maria Ohrnberger. „Und dann habe ich gesagt: Das kann es nicht sein. Das ist eine Institution mit einer unheimlich langen Tradition, und die darf nicht kaputt gemacht werden.“

Also prangerte das „Goischtle“ im Folgejahr von der Bütt aus das Verhalten der Schar an. „Der FCV stand hinter mir“, erinnert sich Maria Ohrnberger, „und da habe ich mich getraut, die Herren zusammenzufalten.“ Mit dem Ergebnis, dass es dann am Fastnachtssonntag sehr diszipliniert zuging. Dementsprechend lautete der Spruch, mit dem das „Goischtle“ 2020 endgültig in den Ellwanger Fastnachts-Olymp erhoben wurde: „Ohrnberger wird heut’ geadelt, auch wenn sie uns manchmal tadelt.“

Auch wenn der Auftritt der Schwarzen Schar dieses Jahr ausfällt: Das „Goischtle“ wird am Fastnachtssonntag zusammen mit einigen anderen Saurittern die diesjährigen Verslisten in der Stadt feilbieten. Trotz der Pandemie werden es besondere Versblätter sein, denn wie immer in einem Jubiläumsjahr sind die Listen mit Karikaturen reich illustriert.

Das „Goischtle“ ist schon gespannt, wen der Spott der Pennäler in diesem Jahr treffen wird. Kann sie sich vorstellen, dass irgendwann auch Frauen in die Dominos schlüpfen werden? Maria Ohrnberger ist da ein bisschen skeptisch. „Nichts gegen meine Geschlechtsgenossinnen: Aber bei den Schwarzen herrscht schon so etwas wie eine Hierarchie und absolutes Stillschweigen. Ob das die Damen so mitmachen? Ich finde die Tradition so, wie sie ist, ganz gut.“

Was ist eine Schnitzelbank?

Die Schnitzelbank steht in der Tradition der Bänkelsänger. Der Name geht auf eine Werkbank zurück, wie sie zum Beispiel in den Werkstätten der Fassmacher zu finden war. Im übertragenen Sinne ist damit eine Sammlung kurzer Verse gemeint, in denen etwa die Ereignisse des vergangenen Jahres oder menschliche Verfehlungen pointiert aufs Korn genommen werden. Der Ausdruck „Der Pennäler Schnitzelbank“ ist übrigens grammatikalisch korrekt. Stadtarchivar Christoph Remmele weist darauf hin, dass der Ausdruck einen antiquierten Genitiv enthält. „Der Pennäler Schnitzelbank“ steht somit verkürzt für „die Schnitzelbank der Pennäler“.

Historische Verse, ausgegraben aus dem Stadtarchiv

1965 in Erinnerung an das 1200-jährige Stadtjubiläum und die Städtepartnerschaft mit Langres:

Neue Partnerschaftsgedanken / Sich um unser Städtchen ranken; / Alter Partner ist und war / Der Pennäler Schwarze Schar.

Seit Herr Favre uns so ehrte / Und den Erlolf uns bescherte, / Läßt die Frage uns nicht ruhn: / Was wird Wöhr für Langres tun?

Feiern, Opfern, Messen, Bälle, / Halb Europa war zur Stelle / Nur de Gaulle im Stich uns lässt / Hier beim Jubiläumsfest.

Und die Stadt gab mit Gepränge / Alkoholische Empfänge. / Mein Gott, sah der Thronsaal aus, / Kam Ernst Schmitt als letzter 'raus.

Festwärts übern Marktplatz schreitet / Kiesinger von Wöhr begleitet, / Doch da steht ein Zaun: ond drom / Missat's om d'Latrine rom.

Festball: Sehr gedämpft, sehr späte, / Distinguiert, etepetete. / Hauptsach, dass die Hautevolee / G'moint hat, des sei b'sonders schö!

1969 aus Anlass der Mondlandung: Auf dem bleichen Erdtrabanten / Laufend Astronauten landen; / Mehr noch wird der Mond beliebt, / Wenn's die Schnitzelbank dort gibt.