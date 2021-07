Trotz Kostenexplosion: Mehrheit stimmt für Fertigstellung des EATA-Baus

Eine Fußgängerbrücke auf der B30 ist in Meckenbeuren Höhe Senglingen eingestürzt. Ein Lastwagen samt Kranauflieger ist am Donnerstagnachmittag um 14.35 Uhr gegen die Holzbrücke gestoßen und hat sie so zum Einsturz gebracht.

Verletzt wurde niemand. „Es ist Glück, dass in diesem Moment niemand über die Brücke gegangen ist. Das hätte fatal enden können“, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog gegenüber Schwäbische.de.

Auch entgegenkommende Fahrzeuge hätten von den herabfallenden Brückenteilen getroffen werden können.