Trotz Gegenverkehr überholt - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 19:15 Uhr befuhr ein 55 Jahre alte Mazdafahrer auf der L1066 von Crailsheim in Richtung Gründelhardt, als ein 33 Jahre alter Mann mit seinem schwarzblauen BMW zunächst sehr dicht auffuhr und dann in einer Rechtskurve trotz Gegenverkehr zum Überholen ausscherte. Der entgegen kommende weiße Pkw musste aufgrund dessen nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, konnte jedoch zum Glück sein schleuderndes Auto wieder auf die Straße zurück lenken. Der Fahrer des weißen Autos setzte danach seine Fahrt fort. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls und den Fahrer des weißen Wagens, der Ausweichen musste, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.