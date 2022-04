Trotz Farbverbot: In der Ellwanger Stadthalle surren die Tattoo-Nadeln

„Da muss ich mich erstmal auf die Jagd nach Farbe machen“, sagt Michael Müller zu einer Kundin, die sich ein rotes Tattoo wünscht. Auf der Tattoo Convention, die an diesem Wochenende in der Ellwanger Stadthalle stattfindet, merkt man die Auswirkungen des Verbots bunter Tattoo-Farben deutlich. Trotzdem wird sie zahlreich besucht – und die Nadeln surren laut.

Glücklicherweise konnte Müller, der ein Tattoo-Studio in Himmelkron (Bayern) betreibt, doch noch rote Farbe von einem Kollegen ergattern. Wie so viele Tatowierer, hat er gerade Schwierigkeiten, an bunte Farbe zu kommen. Die sogenannte REACH-Verordnung (englisch: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verbietet bestimmte Substanzen in Tattoo-Farben, die womöglich gesundheitsschädlich sind. Neue Farben ohne diese Inhaltsstoffe kommen nach – aber nur langsam.

Patricia Werner (rechts) lässt sich schon zum zweiten Mal auf der Messe tätowieren. (Foto: Daria Meidert)

„Deswegen werden hier am Samstag und Sonntag auch zum größten Teil nur schwarze Tattoos gestochen“, sagt Marco Jansen, der den Stand des „Hel’s Kitchen Tattoo Supply“ betreut. Er ist zum ersten Mal auf der Tattoo-Messe in Ellwangen. Trotzdem wird die Convention gut besucht und ist mit ungefähr 50 Tätowierern aus ganz Deutschland ein richtiger Magnet für Liebhaber der Körperkunst. Neben Tattoos und Piercings kann man auch Schmuck und Accessoires kaufen.

Für Alana Nittel ist es nicht der erste Besuch einer Tattoo-Messe, zuletzt nahm sie bei einer Messe in Gschwend teil. „Man hat immer eine riesige Auswahl an Artists und auch die Stimmung hier ist toll“, so die 31-Jährige. Sie hat im Vorfeld schon einen Termin gebucht und konnte sich schon kurz nach der Öffnung um 11 Uhr ihr gewünschtes Tattoo verwirklichen lassen.

Die Tattoo Convention in der Ellwanger Stadthalle wird von vielen Tattoo-Liebhabern besucht. (Foto: Daria Meidert)

Ein Termin ist aber nicht notwendig – man kann sich auch spontan „verschönern“ lassen. Michael Müller, Inhaber des „Crazy Muli Piercing“ Tattostudios, hat Nittel ein Motiv einer Mutter und ihres Babys auf dem Unterarm tätowiert. Der Tattoo-Artist hat schon im Jahr 2019 an der Convention in Ellwangen teilgenommen. So könne man auch in anderen Städten auf sich aufmerksam machen, sagt Müller.

Die Convention ist auch für Tätowierer außerhalb der Region interessant. Das Team des Tattoo-Studios „Tattoo Art Family“ reiste extra aus Dortmund an, um einen Stand an der Messe zu betreuen. Patricia Werner hat sich heute für ein „Fine Line“-Tattoo entschieden. „Für uns ist der Besuch der Convention eine kleine Familientradition“, sagt die 21-Jährige. Auch ihre Mutter hat sich hier schon zum zweiten Mal tätowieren lassen.

Auf der Messe werden auch Preise verliehen, wie beispielsweise für das beste „Old School“ Tattoo. (Foto: Daria Meidert)

„Wir sind überglücklich, dass wir wieder hier sein können“, sagt Jürgen Kuhn, Veranstalter der Messe. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Convention zwei Jahre lang nicht stattfinden. „Deswegen möchten wir den Besuchern etwas bieten“, so Kuhn. Neben den Tätowierern zeigen beispielsweise der Jongleur Daniel Hochsteiner und die Poledancerin Alice Meszaro am Nachmittag ihr Können. Außerdem finden Preisverleihungen statt. Tätowierer können sich Titel wie „Best of Realistic“ oder „Best of Blackwork“ holen.

Für George Theodosiou, der mit seinem Studio „KINKS Tattoo“ Ellwangen repräsentiert, ist die familiäre Atmosphäre, die zwischen den Künstlern herrscht, ein wichtiger Grund, um an den Conventions teilzunehmen. „Es gibt kein Konkurrenzverhältnis, man tauscht sich aus und hat viel Spaß zusammen“, so der Tätowierer. Trotz der Herausforderungen in der Branche würde alle stets zusammenhalten.

Alana Nittel ließ sich ein Motiv, welches sie an ihre Kinder erinnert, tätowieren. (Foto: Daria Meidert)

Auch am Sonntag kann man sich ab 11 Uhr in der Stadthalle tätowieren und piercen lassen. Der Eintritt kostet zwölf Euro.